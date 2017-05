Al porto di Palermo il 23 maggio torna la nave della legalità, donata dalla Snav. A bordo avrà 1000 studenti da tutta Italia. Il venticinquesimo anniversario della strage di Capaci, organizzato dalla Fondazione Falcone, a partire dalle 9,30 prevede l’appuntamento all’aula bunker dell’Ucciardone, dove arriverà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Gli studenti saranno anche a piazza Magione e nelle piazze di tante scuole palermitane. Poi, il pomeriggio, i cortei che attraverseranno la città fino ad arrivare in via Notarbartolo. Chi non sarà a Palermo, potrà seguire due dirette Rai.

Al mattino, dall’aula bunker, collegamenti anche con l’ufficio di Falcone e Borsellino diventato un museo grazie al lavoro di Giovanni Paparcuri, uno dei più stretti collaboratori dei giudici. Dalle 20,30 alle 23,30, una no-stop di Rai 1 per riflettere sul venticinquesimo anniversario delle stragi del 1992. In memoria delle vittime della mafia, Nicola Piovani suonerà “La vita è bella”, la colonna sonora del film di Benigni sull’Olocausto.

Con un solo biglietto di bus e tram si potranno raggiungere i luoghi delle commemorazioni. Sabato 20 maggio, è prevista una manifestazione podistica, al Parco Uditore. Si intitola“Partrun”, percorso di 5 chilometri. Il giorno dopo, la “Corsa per la memoria”, 5 e 10 chilometri, partenza alle 9,30 dallo stadio delle Palme, intitolato a Vito Schifani, si prosegue verso l’albero Falcone, finale in via d’Amelio.