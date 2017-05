Violentata da uno sconosciuto in auto, picchiata, poi abbandonata nella zona industriale di Brancaccio, a Palermo, nei pressi del centro commerciale Forum. E’ il racconto choc fornito da una ragazza inglese ai poliziotti della Squadra mobile.

Lei ha 21 anni, in città per un progetto di inserimento in una scuola. Venerdì sera, come ha riferito la vittima ai poliziotti, era andata con amiche in giro per i pub della movida nella zona di via Roma.

Cerca un taxi, poi l’incubo

Dopo la serata trascorsa in allegria, la giovane decide di rientrare a casa. Vuole prendere un taxi, ma invece sale in un’auto bianca guidata da un uomo che poi si rivelerà, sempre in base al racconto della vittima, in un violentatore.

Non è chiaro se la ragazza abbia scambiato l’auto bianca per un taxi, o se l’uomo si sia spacciato per un conducente privato e si sia offerto di riportarla a casa ad una tariffa concorrenziale rispetto ai classici taxi. Sta di fatto che da quel momento per la ventunenne inglese è cominciato l’incubo.

Abbandonata sotto al ponte

L’uomo si è diretto verso la zona industriale di Brancaccio e l’ha picchiata e violentata. All’alba una guardia giurata ha visto la giovane rannicchiata ai margini del ponte Giafar, prima dell’ingresso dell’autostrada Palermo- Catania.

La ragazza è stata visitata al Policlinico. Adesso è caccia all’uomo. La polizia sta setacciando le immagini di video sorveglianza della zona di via Roma per cercare di rintracciare elementi utili a individuare l’auto del presunto violentatore.