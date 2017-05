“Palermo sta scivolando piano piano nell’insicurezza, con aumento dei reati di tutti i tipi. Chiediamo al nuovo questore una migliore organizzazione dei poliziotti a presidiare le strade del centro storico, soprattutto la sera”.

Lo dichiara Igor Gelarda, dirigente nazionale del segretario di polizia Consap, dopo il gravissimo fatto di cronaca con vittima una studentessa inglese di 21 anni, violentata venerdì notte dopo una serata in un pub nella zona di via Roma. La ragazza è stata caricata in auto da uno sconosciuto e abbandonata dopo gli abusi nei pressi del ponte di via Giafar.

“Non possiamo che essere felici che Palermo sia invasa dai turisti e ancora di più lo saremo quando la movida sarà regolamentata in maniera migliore – continua Gelarda – ma mi sembra che non si possa prescindere da una maggiore sicurezza nel centro storico, e a Palermo in genere”.

“Ci vorrebbe un piano complessivo per la sicurezza a Palermo che deve vedere come attori partecipanti non solo le forze dell’ordine ma anche il Comune con l’intervento diretto del Ministero dell’Interno per potenziare i presidi di polizia in città – conclude Gelarda -. Noi paghiamo ancora le conseguenze della scriteriata decisione di declassare due importantissimi commissariati come quello Oreto e Libertà”.