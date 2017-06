Sgomento a Canicattì. Ieri una ragazza di soli 27 anni si è tolta la vita, mentre si trovava da sola in casa. Un fatto inspiegabile, come spesso accade nei casi di molti giovani, che apparentemente non mostrano all’esterno segni di instabilità, che potrebbero far pensare a un gesto così estremo.

Una ragazza bella e solare. Così gli amici di S.C. la definiscono sui social, in cui si mostrava spesso insieme al fidanzato. Laureata in Lettere classiche, frequentava il secondo anno di Filologia classica dell’Università degli Studi di Catania.