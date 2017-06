Controlli della Polizia Municipale a tutela della salute pubblica allo “Street Food Mondello 2017”, la manifestazione gastronomica che si è svolta domenica scorsa in viale Margherita di Savoia. Sanzioni per un importo totale di 14.000 sono state comminate a due venditori per l’assenza di certificazioni sanitarie.

I controlli

Gli agenti del nucleo antifrodi hanno compiuto gli accertamenti amministrativi nei gazebo allestiti per la produzione e somministrazione di alimenti e bevande. In uno, attrezzato con banchi espositori, frigoriferi, bruciatore con bombola a gas per la cottura delle carni, il titolare ha ricevuto sanzioni per un importo totale di seimila euro perché alla rituale richiesta degli agenti, non esibiva le certificazioni e gli aggiornamenti sanitari necessari par la manipolazione degli alimenti.

Assenza di certificazioni sanitarie

All’altro venditore, il cui gazebo era allestito con impastatrice, frigorifero, forno elettrico ed un’area di ristoro con sedici tavoli, anche in questo caso è stata riscontrata l’assenza delle certificazioni sanitarie, indispensabili per la lavorazione e la manipolazione degli alimenti da somministrare ai consumatori.-