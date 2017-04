In occasione dello Street Food Fest, dal 20 al 23 aprile, il Teatro Biondo di Palermo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, attiva una convenzione con la Cooperativa Radio Taxi Trinacria per consentire al pubblico di raggiungere il più comodamente possibile il Teatro.

Come prenotare il servizio taxi

La Cooperativa mette a disposizione un servizio di taxi collettivo al costo di 2 euro a persona, con partenza dal Parcheggio Basile di Viale delle Scienze, da Piazzale Giotto e da Piazza Esedra Matteotti. Per usufruire del servizio è necessario prenotare, preferibilmente il giorno prima dello spettacolo, telefonando al numero 091 6878.