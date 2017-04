Il segno e dello spazio sono elementi che caratterizzano l’arte di Daniele Falanga, un artista che ha sempre tenuto vivo l’interesse per la cultura figurativa: i suoi riferimenti spaziano dai grandi pittori come Leonardo ai maestri del Novecento come Guttuso, Capogrossi e Schifano.

Queste le credenziali della mostra “Street flowers” dell’artista messinese, allestita nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, che da domani 7 aprile sarà aperta al pubblico.

All’inaugurazione, in programma alle ore 18.00, saranno presenti: il Commissario della Città Metropolitana di Messina, dott. Filippo Romano; il Presidente della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, Dott. Salvatore Di Landro; il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, Colonnello Giancarlo Scafuri; il Comandante del Reparto Servizi Magistratura di Reggio Calabria, Maggiore Michele Monti; il Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Brigata Andrea Rispoli; il Sostituto procuratore DDA di Reggio Calabria, Dott. Antonio De Bernardo.

La mostra, curata da Mosè Previti e con la direzione artistica di Marcello Bottari, sarà composta da 25 lavori, totalmente inediti, che saranno presentati per la prima volta a Messina, città natale dell’artista.

Daniele Falanga è un profilo ben consolidato all’interno del panorama dell’arte contemporanea italiana.

Il suo percorso è punteggiato di premi e prestigiose collaborazioni, committenze ufficiali di primissimo piano. I suoi “street flowers” sono la conferma definitiva della sua maturità artistica e un suggestivo dono per la sua terra con la quale questa mostra apre un dialogo generoso e colmo di opportunità.

L’evento espositivo sarà visitabile fino a venerdì 14 aprile 2017.