Tante le celebrazioni che si terranno oggi a Palermo, in occasione dei 25 anni dalla strage in cui persero la vita Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

La visita di Rosy Bindi e della ministra Fedeli

Alle ore 10, la ministra Valeria Fedeli e la presidente della Commissione Antimafia saranno in Via D’Amelio. Ad accoglierle ci sarà Rita Borsellino. La ministra visiterà i laboratori creativi e incontrerà le studentesse e gli studenti che parteciperanno all’iniziativa “Coloriamo Via D’Amelio: il 19 luglio per i cittadini di domani”.

Alle 11.30 la ministra si recherà all’Istituto Comprensivo “G. Falcone”, in via Marchese Pensabene, 34, per incontrare la comunità scolastica dopo gli atti vandalici che hanno colpito la scuola nei giorni scorsi. Nell’Istituto sarà presente una delegazione dell’Istituto Comprensivo “A. De Gasperi” di Palermo, anche questo oggetto di attacchi la scorsa settimana.

La fiaccolata

La tradizionale fiaccolata si terrà alle 20.30 e partirà da piazza Vittorio Veneto, attraversando via Libertà, via Autonomia Siciliana, fino ad arrivare in via D’Amelio.

Anche il Movimento Agende Rosse, in occasione del venticinquesimo anniversario della strage di via Mariano D’Amelio, organizza una serie di iniziative a Palermo.

Programma Agende Rosse

Via D’Amelio

Ore 7:30 – Partenza per l’acchianata a Castello Utveggio.

Ore 15:30 – “La sentenza del processo sulla strage di Via D’Amelio: il depistaggio è confermato”. Intervengono Salvatore Borsellino, Fabio Repici e Calogero Montante.

Ore 16:58 – Minuto di silenzio.

Ore 17:00 – Marilena Monti legge la poesia ‘Giudice Paolo’.

Ore 17:15 – “Basta depistaggi e omertà di Stato!”. Intervengono i familiari delle vittime della strage di via d’Amelio, Angelina Manca, i coniugi Agostino, Paola Caccia, Nunzia e Stefano Mormile, i coniugi Domino e Ferdinando Imposimato.

Ore 18:45 – Premio del gruppo ‘Fraterno sostegno ad Agnese Borsellino’.

Ore 21:00 – Proiezione della docufiction RAI ‘Adesso tocca a me’ di Giovanni Filippetto e Francesco Miccichè.