Il Consorzio ARCA in qualità di RIS coordinator per le attività dell’EIT Health 2017 per la Sicilia, promuove due bandi nel settore sanitario.

Il Consorzio EIT Health deriva dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), ed offre le migliori expertise nel settore della ricerca, dell’istruzione superiore e del business. EIT Health ha lanciato la call per la startup competition per il 2017 (InnoStars Awards) e la call per l’accelerazione di iniziative biotech/medtech/digital (European Health Catapult), entrambe con scadenza il 30/04/17 alle ore 16.00.

Con un bilancio di 2 miliardi di euro nel prossimo decennio, EIT Health intende investire nei migliori talenti imprenditoriali e nelle migliori menti creative in Europa per favorire lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi nel settore della salute, affrontando le sfide imposte dal cambiamento demografico e dall’invecchiamento della società.

Innostars Awards 2017

Attraverso le attività dell’EIT Health Accelerator, InnoStars offre un’esperienza ed un’occasione unica per sviluppare e lanciare la propria attività, entrare in contatto con una rete internazionale di eccellenza, trovare investitori e clienti, nonché di esplorare nuovi mercati per il lancio del proprio prodotto o servizio. Attraverso il programma Innostars, EIT Health fornisce l’opportunità di trasformare idee innovative in prodotti vendibili sul mercato, fornendo attività di supporto per la fase di lancio e di sviluppo sfruttando l’eccezionale potenziale di mercato apportato dalla sua rete europea di membri. EIT Health prevede il finanziamento di aziende emergenti e di PMI che siano in grado di sviluppare nuovi prodotti e servizi per i settori di interesse di EIT Health. Lo scopo del finanziamento è quello di accelerare l’ingresso sul mercato della nuova soluzione offerta e creare nuove attività economiche.

A chi si rivolge

Il finanziamento di InnoStars Awards è rivolto ad aziende già costituite (o che si costituiranno entro il 15 Giugno 2017) che hanno un prototipo pronto per essere lanciato sul mercato.

Le proposte ammissibili dovranno riguardare almeno una delle sfide che EIT Health si prefigge: promuovere uno stile di vita sano / il sostegno all’invecchiamento attivo / migliorare l’assistenza sanitaria.

Il primo premio è un grant di € 50.000, il secondo € 20.000, il terzo € 10.000.

La scadenza per la sottomissione delle proposte è fissata per il 30 Aprile 2017 alle ore 16.00.

Per maggiori informazioni potete consultare la call al seguente link: http://bit.ly/2o6LDuL

Qua l’application form: http://bit.ly/2oY8LQ1

European Health Catapult 2017

La call di di European Health Catapult si rivolge ad aziende che possono vantare un prototipo che ha già superato le fasi di test e validazione, e che intendono proporlo su mercati europei. Eit Health offre ai partecipanti l’opportunità di presentare il proprio prodotto ad esperti ed investitori, esplorare nuovi mercati, nonché aumentare le vendite sfruttando lo straordinario potenziale di innovazione e conoscenza del mercato della sua rete europea di membri. La struttura del mercato della sanità è piuttosto frammentata e varia da paese a paese; differenti esigenze dei mercati locali e contesti normativi diversi possono essere un ostacolo nella fase di ingresso nei mercati internazionali di assistenza sanitaria: EIT Health aiuterà i partecipanti a superare queste barriere, fornendo servizi di alto livello per la creazione d’impresa nonché fornendo loro supporto durante gli eventi di matchmaking internazionale, al fine di trovar loro partner affidabili all’interno dell’esclusiva comunità imprenditoriale dei Membri di Eit Health.

A chi si rivolge

La call si rivolge ad aziende dei settori biotech/medtech/digital (con meno di 50 dipendenti) che abbiano almeno 1 cliente pagante e che intendano esplorare nuovi mercati europei.

Il primo premio è un grant di € 50.000, il secondo € 35.000, il terzo € 25.000.

La scadenza per la sottomissione delle proposte è fissata per il 30 Aprile 2017 alle ore 16.00.

Per maggiorni informazioni consultare la call al seguente link: http://bit.ly/2o6DYg1

Qua l’application form: http://bit.ly/2puayso

Per informazioni e assistenza all’invio delle proposte inviare una mail a Fiammetta Pantò: fpanto@consorzioarca.it