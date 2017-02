PALERMO – “Welcome on line Bookingbility” è l’evento di lancio della piattaforma web Bookingbility.com che dopo quasi un anno di sviluppo viene rilasciata nella sua prima versione. Startup innovativa a vocazione sociale, dedicata al turismo accessibile e inclusivo, Bookingbility permette di prenotare in tempo reale strutture adatte a ospitare persone disabili e con esigenze speciali. Uno strumento al servizio di persone con disabilità motorie e anziani, persone sorde, persone con intolleranze alimentari come la celiachia, persone cieche e persone con disabilità psichica (es. famiglie con bambini autistici).

L’evento di lancio si è svolto a Palermo lo scorso 10 Febbraio, nella sala Ducrot del Grand Hotel Piazza Borsa.

Il progetto, nato da un’idea di Annalisa Riggio, giovane palermitana esperta di comunicazione on line, ha vinto Startup Weekend Tourism Edition 2015 ed è stato subito dopo incubato e accelerato da TIM #Wcap Accelerator e dal Consorzio Arca dell’Università degli Studi di Palermo. “Il nostro obiettivo – dice Riggio, founder della startup – è quello di semplificare la ricerca e la prenotazione di strutture ricettive alle persone con esigenze speciali, promuovere il turismo accessibile come buona pratica etica e come nuova opportunità”. A dare vita a Bookingbility insieme a lei, anche Giuseppe Sciascia e Aurelio Buglino, soci del progetto. L’idea alla base del progetto è mappare tutte le strutture accessibili «in linea con le nostre regole per poi renderle prenotabili con il nostro sito web – spiega Aurelio Buglino – a supporto delle informazioni dettagliate disponibili on line sulla struttura o il menù per chi ha intolleranze ci sono delle immagini dettagliate. Sono circa 200 le strutture in tutta Italia che si sono già registrate – dice Annalisa Riggio – qualcuna arriva anche dall’estero, come Portogallo e Australia. L’obiettivo è semplificare la ricerca e la prenotazione di strutture ricettive per tutte quelle persone che hanno esigenze speciali, promuovendo il turismo accessibile come buona pratica etica».

All’evento di lancio hanno partecipato, oltre agli ideatori e fondatori del progetto, il presidente del Consorzio Arca, incubatore d’imprese dell’Università di Palermo, Umberto La Commare; il presidente di Federalberghi Palermo, Nicola Farruggio, e Marcantonio Ruisi, referente della Start Cup Sicilia. Ha moderato l’incontro Alessandro Cacciato.

«In questi anni abbiamo supportato l’avvio di 50 start up – spiega il presidente del Consorzio Arca, Umberto La Commare – 40 sono ancora attive e oggi vi lavorano circa 300 persone. Generare opportunità di lavoro qualificato a Palermo è il nostro scopo, e Bookingbility sfrutta le potenzialità del web con una ricaduta sul territorio e un valore sociale particolarmente rilevante».