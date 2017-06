Al via dal 15 Maggio la XIIIesima edizione di StartCup Palermo la competizione per idee di impresa promossa dall’Università degli Studi di Palermo e dal Consorzio ARCA.

Scadenza per partecipare

Fino alle 17 del 16 Giugno 2017 sarà possibile proporre la propria idea di impresa per partecipare all’edizione 2017 della SCP; l’idea deve essere presentata da un gruppo composto da almeno 2 persone, e deve ideare soluzioni innovative da proporre sul mercato.

I premi della tredicesima edizione

StartCup Palermo assegna premi in denaro alle migliori idee d’impresa espresse in forma di business plan: quest’anno il montepremi è di 7.000 euro per il primo classificato, 3.000 euro per il secondo e un anno di fruizione gratuita presso il co-working del Consorzio Arca per il terzo classificato.

La finale al PNICube

Oltre al premio in denaro, le prime due idee classificate, si aggiudicheranno la possibilità di accesso alla finale del Premio Nazionale per l’Innovazione, che vedrà in gara i vincitori di tutte le singole Start Cup a livello nazionale.

Il supporto della Enterprise Europe Network

Quest’anno la competizione è supportata dalla rete Enterprise Europe Network (EEN) che realizzerà insieme ai team finalisti un’analisi della capacità di gestione del potenziale innovativo dell’idea imprenditoriale.

Lo scorso anno i vincitori della SCP2016, ResourSEAs, si sono aggiudicati il 1° premio della sezione Industrial del PNI il Premio Nazionale dell’Innovazione, ottenendo un premio in denaro di € 25.000, ed i secondi classificati, SupercriticalEne rgy, sono stati selezionati tra i 4 progetti più innovativi a livello nazionale per la sezione CleanTech.

Quest’anno chi sarà il prossimo?

Leggi il regolamento e iscriviti qui!