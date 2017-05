PARTANNA – Sarà presentato domani, nel corso dell’evento ClubSDE allo spazio Open di Milano il progetto vincitore dell’iniziativa G55 Start-Up School Pitch Competition rivolta agli studenti delle classi quinte degli istituti superiori del territorio di Partanna.

L’iniziativa, organizzata dall’incubatore G55 – Coworking/Fablab Comunale, dalla BCC Don Rizzo e da InnoVitsLab, compredeva un percorso formativo di 40 ore in aula con simulazioni pratiche sulla cultura imprenditoriale e la creazione di progetti.

Il team vincente

Il progetto vincitore, Start2Eat del team composto da Salvatore Scorsone, Eliana Trovato, Federico Polizzi, Salvatore Giordano e Alessia Signorello, è stato annunciato in occasione dell’evento Festa d’Europa 2017 dello scorso 9 maggio al Teatro Comunale di Marsala.

L’evento ClubSDE

Durante l’evento ClubSDE, organizzato da InnoVitsLab, i ragazzi hanno avuto modo di presentare la loro idea davanti a un pubblico di manager, investitori e altri startupper dimostrando di aver appreso le tecniche di analisi e valutazione di un business model canvas e di pitch.

Il sindaco Nicolò Catania – “Mi complimento con i giovani che hanno partecipato allo StartUp School in particolare con il Team che mercoledì 17 maggio parteciperà a Milano all’evento ClubSDE. Mi preme sottolineare il fatto che a soli otto mesi dal giorno dell’inaugurazione G55 Coworking/Fablab sia diventato punto di riferimento per le aziende che orbitano nel settore delle tecnologie dell’intero comprensorio. Infine, per quanto riguarda il progetto G55 Alternanza Scuola Lavoro sono orgoglioso di comunicarvi che si è subito collocato tra le eccellenze a livello nazionale”.

“Dei giovani partecipanti all’iniziativa ci ha colpito il grande coinvolgimento, la passione, la voglia di imparare e la consapevolezza della necessità di sviluppare competenze che integrino il percorso scolastico e facilitino il loro ingresso in un mondo del lavoro molto cambiato, ha dchiarato Stefano Mizio, CEO di InnoVitsLab. “Il progetto vincitore è stato sviluppato da un gruppo di giovani studenti che ha dimostrato costanza e un’ottima capacità di lavorare in team”.