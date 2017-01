È Vincenzo Bozzo, ex CEO di AutoScout24.it, ad affiancare i fondatori della startup che punta a semplificare il processo d’acquisto dell’auto, ideata dai tre siciliani Francesco Bonanno, Marco Reitano e Paolo Squadrito.

Motorsquare è l’app gratuita che guida l’utente nella scelta dell’auto più adatta, in modo totalmente innovativo. Un sistema di raccomandazione proprietario consiglia quali sono i modelli di auto che meglio si adattano alle esigenze e caratteristiche personali dell’utente attraverso un algoritmo che ne analizza i comportamenti sulle principali piattaforme social, oltre che la navigazione all’interno dell’app. Una volta selezionato il modello, verranno poi mostrate tutte le offerte presenti sui maggiori siti di annunci in modo accentrato, suggerendogli le migliori per vicinanza e convenienza. Trovare l’auto adatta e l’offerta migliore non è mai stato così semplice!

Il lancio della versione 1.0, disponibile su App Store e Google Play Store, è avvenuto in occasione del Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino, dove Motorsquare è stata presente in veste di partner ufficiale dell’evento, riuscendo a generare forte interesse sia da parte dei visitatori del Salone, sia dai rappresentanti delle case automobilistiche presenti.

La versione 2.0, completamente rivista per rendere l’esperienza d’uso da parte dell’utente ancora migliore e la navigazione più intuitiva verrà lanciata entro dicembre 2016.

La startup ha già raggiunto diversi traguardi, riuscendo ad ottenere un’importate base finanziaria: prima il grant da 25mila euro da parte di TIM #WCAP, ottenuto nel 2015, poi l’agevolazione di Invitalia con il bando Smart&Start Italia e oggi l’ingresso di Vincenzo Bozzo che affiancherà i soci in qualità di Advisor oltre che di Investitore, portando in dote la sua esperienza nel settore del digital automotive e il network che permetteranno alla startup di crescere e scalare in fretta nel mercato europeo.

Il modello di business si basa su 2 servizi principali, da fornire agli attori che operano nel settore automobilistico: generazione di leads altamente profilate e Client Discovery basata su analisi Big Data delle preferenze e interessi dei potenziali acquirenti di automobili per permettere loro di migliorare sensibilmente le performance di vendita.

L’obiettivo è quello di iniziare a generare fatturato entro il 2017, sviluppando, contestualmente, la presenza di Motorsquare in Inghilterra, Francia, Spagna e Germania.

“Credo che l’intero settore del classified automotive sia vicino ad un punto di svolta e parlando con i fondatori di Motorsquare ci siamo subito trovati d’accordo sulla Vision, per questo motivo ho deciso di affiancarli nel loro percorso di crescita. Credo molto nel team che seppure molto giovane ha dimostrato grande competenza e maturità professionale”, ha dichiarato Vincenzo Bozzo.

Francesco, Marco e Paolo dichiarano che essere affiancati da Vincenzo Bozzo nel percorso di crescita di Motorsquare è un fattore che porta grande entusiasmo, certi che la sua presenza riuscirà a semplificare notevolmente il superamento di tutte le sfide che si presenteranno nei mesi a seguire.