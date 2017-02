CATANIA – Al pari dei Dipartimenti di Computer Science americani della Silicon Valley, il corso di Start-up d’Impresa e Modelli di Business, offerta formativa di avanguardia del Dipartimento di Matematica e Informatica, è stato premiato nell’anno accademico 2016-2017 dalla scelta di più di 300 studenti dell’Ateneo provenienti oltre che dal corso di Laurea in Informatica presso cui è incardinato come corso opzionale, anche da Ingegneria industriale, Economia aziendale, Ingegneria gestionale, elettronica, scienze politiche, scienze ambientali.

Il Corso avviato nel 2013 il cui numero di studenti è cresciuto negli anni è stato testimone di una sperimentazione sul campo di attività didattiche innovative. Gli interventi di manager, docenti qualificati, professionisti, startuppers e venture capitalist, hanno consentito agli studenti di elaborare progetti di start-up innovative e idee imprenditoriali con modelli teorici legati alle discipline aziendali e di project management della pratica manageriale. Progetti per più di 200 potenziali start-up di giovani studenti e una piattaforma digitale innovativa del corso hanno inoltre permesso di definire chiaramente la portata innovativa delle attività del DMI, oggi locus di innovazioni tecniche e gestionali, unitamente ad altri laboratori di R&S ti tipo competitivo, quali ad esempio l’IPLAB (Image Processing Lab) ed altri.

L’attività di animazione e coinvolgimento degli studenti dell’Ateneo di Catania è stata condotta negli ultimi anni dai docenti del Dipartimento Economia e Impresa e del Dipartimento di Matematica e Informatica. La sfida: una didattica innovativa in tema di student entrepreneurship nella quale ha investito da anni il prof. Rosario Faraci, già presidente del Capitt dell’Università di Catania. Start-up Academy, Un Vulcano di Idee, Ateneo Start Cup Catania e Start Cup Sicilia sono solo alcune delle Competition organizzate dall’Ateneo direttamente collegate alle competition nazionali in tema di start-up e innovazione. Tanti progetti imprenditoriali di studenti catanesi sono nati nelle aule dell’Ateneo e oggi si sono trasformati start-up innovative in fase di sviluppo e di successo.

Soddisfazione è stata espressa dal docente del corso Alessandro Basile, dal presidente del corso di laurea in Informatica, Sebastiano Battiato e dal direttore del Dipartimento Giovanni Gallo. Gli sforzi dell’Ateneo sul rilancio di una didattica attrattiva e funzionale ai bisogni espressi dal mercato sono stati premiati dagli studenti. L’interesse da parte degli studenti in Ateneo è sempre stato notevole così come dimostrato dal crescente numero di adesioni nonché dalle richieste di competenze in questo ambito, che hanno avuto negli ultimi anni una decisa accelerazione. In primavera tutti gli studenti del Dipartimento potranno partecipare alla competition del corso “Management Innovation Competition 2017” che coinvolgerà giovani e venture capitalist nella valutazione dei progetti innovativi presentati.

Con il chiaro obiettivo di poter gradualmente aumentare il numero di professionisti del mondo ICT dall’A.A. 2017/2018 verrà abolito presso il Corso di Studi in Informatica il numero programmato. I futuri studenti di Informatica dovranno sostenere solo un test di verifica delle competenze di base (non selettivo).