Riparte Start Cup Catania: per partecipare all’edizione 2017 bisognerà inviare la domanda di partecipazione entro il 25 agosto 2017.

Al via l’edizione 2017

Ai nastri di partenza Start Cup Catania 2017, la business plan competition, che seleziona idee imprenditoriali innovative e originali, proposte da team, che si contenderanno tre premi in denaro, rispettivamente di 4.000, 2.500 e 1.500 euro.

Alla competizione, organizzata dal CAPITT – Centro per l’Aggiornamento delle Professioni e per l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico dell’Ateneo, possono partecipare gruppi, composti da un minimo di due persone, che abbiano idee imprenditoriali – in nuce o in fase di sviluppo avanzato – elaborate in modo originale e qualificate dall’alto grado di innovatività.

Le due fasi della competition

L’iniziativa si compone di due fasi: la prima prevede la selezione di 8 idee imprenditoriali proposte da team; nella seconda fase, un percorso di assistenza per la definizione del business plan , a fianco di esperti, sarà dedicato ai gruppi selezionati nella prima fase.

I tre team vincitori della Start Cup Catania 2017, oltre al premio in denaro, parteciperanno di diritto alla Start Cup Sicilia 2017 (federazione delle Start Cup delle Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo), e si contenderanno la partecipazione al Premio Nazionale per l’Innovazione – PNI 2017 (Napoli, 30 novembre – 1 dicembre 2017).

Come partecipare

Le istanze di partecipazione alla Start Cup Catania 2017 dovranno pervenire, entro venerdì 25 agosto, al CAPITT – Centro per l’Aggiornamento delle Professioni e per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico – Università degli Studi di Catania, via Fragalà 10, piano II, 95131 Catania, secondo le modalità specificate nel bando.

Nei giorni di chiusura generale dei locali dell’Università degli Studi di Catania (12 – 19 agosto 2017), gli interessati potranno comunque presentare le proprie istanze in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo Generale d’Ateneo, p.zza Università 2 – Catania, operativo dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Questo il link per scaricare la domanda di partecipazione: www.capitt.unict.it/start-cup-catania-2017-bando