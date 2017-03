Si terrà mercoledì 15 marzo alle 19:30, presso i locali del John Milton Institute di via Strada San Giacomo 19, il nuovo appuntamento con la “Fabbrica delle idee”, evento organizzato dall’Associazione Startup Messina al fine di dare l’opportunità ai messinesi di presentare la propria idea d’impresa.

Le regole per partecipare sono sempre le stesse: 5 minuti per esporre la propria idea (da realizzare o già in atto) e altrettanti minuti in cui le persone presenti possono fare domande o avanzare critiche in modo costruttivo.

Durante l’evento verranno presentate diverse idee d’impresa nonché progetti legati al mondo startup ed imprenditoria, tra cui:

Sea – un portale e-commerce in cui è possibile acquistare anche in una valuta complementare. A parlarcene sarà Enzo Ingigneri;

Smart Recycle – progetto legato al mondo del riuso innovativo dei rifiuti. A spiegare i dettagli sarà Rosario Pidalà;

Rollercraft – il sistema che aumenta gratuitamente la velocità di una imbarcazione con un consumo litro/miglio del 22% circa. A presentare questa idea sarà Antonino Amato.

La Fabbrica delle idee è anche un’occasione per conoscere di persona un ecosistema vivo che mensilmente si incontra, ma che poi resta in contatto grazie alla rete. La partecipazione all’evento è gratuita ed aperta a tutti.

https://www.facebook.com/events/1882516988670708/