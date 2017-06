Siete sempre stanchi, specialmente con l’arrivo della bella stagione e il conseguente aumento delle temperature? Scopriamo insieme quali potrebbero essere le cause e le relative soluzioni

1. Dormire bene e dormire a lungo

La prima causa della stanchezza è in genere legata al sonno: si dorme poco o male. Per prima cosa quindi cercate di creare l’ambiente giusto per dormire: niente televisione in camera, guardare la tv per addormentarsi non è un buon rimedio e quando resta accesa disturba il sonno. Anche il cellulare deve fare la stessa fine della televisione: la luce del suo schermo, la tendenza a controllare compulsivamente messaggi e notifiche disturba il sonno. In più in questo modo eviterete di fissare la sveglia alle 6 per alzarti alle 8 e facendola suonare all’infinito ritardandola.

Andate a letto, magari bevendo una tisana per il sonno, chiudete gli occhi e tirate dritte fino all’ora della sveglia. Inutile cercare di recuperare con piccoli pisolini: riescono solo a tamponare l’emergenza, ma la stanchezza alla fine resta.

2. Bere tanta acqua

Senza acqua il corpo si addormenta: una leggera disidratazione può essere causa di stanchezza. I benefici dell’acqua sono talmente tanti, che non avete proprio nessuna ragione per non mettervi a bere subito dell’acqua e se non sapete come fare a bere abbastanza acqua.

3. Cibi energetici

Un calo di energia è anche legato agli zuccheri e ci sono dei cibi che sono dei veri toccasana! Le noci e la frutta secca in generale sono dei potentissimi cibi anti stanchezza, così come molti cereali: preparatevi quindi queste barrette da mettere in borsetta per i momenti di crisi! Anche un pezzo di cioccolata è utilissima, e non certo solo per la stanchezza!

4. Rilassatevi

A volte non serve solo dormire, ma è necessario ricaricare il corpo allontanando lo stress. Fare respiri profondi aiuta, ma non solo. Basta prendersi una pausa di 5 minuti per fare questi esercizi e rilassarsi un po’: quando vi alzerete vi sentirete meno stanche e più cariche!