La stagione estiva del Teatro Biondo di Palermo si trasferisce a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola dall’8 luglio al 5 agosto.

Si comincia l’8 e il 9 luglio, alle 21, con “Il Trionfo di Rosalia”, un omaggio alla Santuzza in vista del Festino. Salvo Piparo e Costanza Licata riadattano il testo di Salvo Licata dedicato a Rosalia, leggendaria liberatrice della città dalla peste.

Dal 18 al 30 luglio (con pausa dal 24 al 26), una nuova produzione: “Il curriculum di Dio”, di Jean-Louis Fournier adattato per il teatro da Alfio Scuderi, che ne cura la regia, e da Paride Benassai, che lo interpreta insieme a Maurizio Bologna. Ad arricchire la messa in scena di questa commedia saranno le musiche eseguite dal vivo dagli Akkura, dal trio di Lello Analfino e da Alessandro Bondì.

Altro spettacolo tra musica e racconto è “Mimì – Quando Modugno non era ancora Mister Volare – Storie, parole e canzoni di un uomo del Sud”, di e con Mario Incudine, in scena l’1 agosto. Con la regia di Moni Ovadia e Giuseppe Cutino e con i testi di Sabrina Petyx, Mimì racconta la storia di Domenico Modugno prima che diventasse il più popolare cantante italiano.

L’estate del Biondo si concluderà il 4 e 5 agosto con la Banda Osiris e delle sue “Dolenti note”. I quattro membri della Banda – Sandro Berti, Gianluigi Carlone, Roberto Carlone, Giancarlo Macrì – elargiranno provocatori e paradossali consigli.

Le parole del direttore Lo Monaco

“La stagione estiva – ha aggiunto Mauro Lo Monaco, direttore amministrativo del Biondo – non era prevista e tenteremo di sostenerla anche con il pagamento dei biglietti. Il bilancio è in passivo, ma solo perché mancano ancora i soldi della Regione, la quota del Comune e parte del contributo ministeriale”.

Qualche indiscrezione è trapelata sulla stagione invernale del Biondo, che avrà per titolo “Sovrani e impostori”. E quindi molti classici e molto Shakespeare; di sicuro andrà in scena “Re Lear”, per regia di Giorgio Barberio Corsetti.

