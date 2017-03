“Apprezzo la legge sullo spoils system. Sarebbe stato bello

se l’Ars l’avesse approvata all’inizio della mia legislatura, mi avrebbe

permesso di governare con la squadra da me ritenuta più idonea. Apprendo che in

futuro si agirà in modo diverso”.

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta.