Un uomo di 46 anni ha picchiato brutalmente la moglie, arrivando a spezzarle le gambe.

La lite e il sequestro

E’ accaduto a Gela (CL). Un operaio, residente nel quartiere di Marchitello, ha litigato furiosamente con la moglie. Da quanto si apprende non era la prima volta che i due coniugi litigassero in maniera così animata. Ieri però l’operaio gelese ha aggredito la donna, sequestrandola in casa.

L’ha picchiata violentemente, arrivando a spezzarle le gambe, alla presenza del figlio, che non ha potuto far altro che assistere atterito alla scena di follia del padre. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, chiamate dai vicini della coppia. L’uomo è stato arrestato e la moglie è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata ricoverata.