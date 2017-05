È uno dei finalisti più popolari dell’edizione 2017 di “Amici” e venerdì 2 giugno, ospite di Media World, sarà a Etnapolis dalle 17.30 per incontrare le migliaia di fan siciliani.

Riccardo Marcuzzo

Parliamo del cantante milanese Riccardo Marcuzzo, ribattezzato Riki da migliaia di suoi supporter, cantautore rivelazione dell’ultima edizione di Amici. A pochi giorni dalla pubblicazione sulle piattaforme streaming, il suo Ep di esordio ha registrato picchi di download da parte delle migliaia di supporter che, di puntata in puntata, ne seguono le sorti nel celebre talent televisivo.

A Etnapolis firmerà le copie del suo Ep d’esordio, “Perdo le parole”, con i suoi primi sette inediti.

Pubblicato con Sony Music, l’Ep raccoglie i brani scritti da Riki nella sua giovane carriera: da pezzi “estivi” come “Polaroid” e “Balla con me”, ad atmosfere più intime di “Sei mia” e “Replay”, fino alle ballate “Perdo le parole”, “Ti luccicano gli occhi” e “Diverso”.

“Se c’è stato un momento in cui sono rimasto davvero senza parole – spiega Riki – è stato quando abbiamo iniziato a lavorare concretamente a questo progetto. “Perdo le parole” è il sogno della mia una vita. Il prossimo obiettivo sarà quello di incontrare i miei fan, suonare e cantare per ognuno di loro”.

Svizzera, Lussemburgo, Malta

Durante la prima settimana di maggio tutti e tre i pezzi comparivano nelle 50 posizioni della classifica iTunes. Il singolo che dà il nome all’Ep ha anche scalato le hitlist di altri tre Paesi: Svizzera, Lussemburgo e Malta.

A testimoniare il grande favore di cui gode il giovane cantautore, sono le migliaia di condivisioni dei suoi brani sui social. Su Instagram, social molto popolare fra i teenager, Riki conta oltre 400mila follower che vanno in visibilio per ogni post o foto condivisa. Grande dunque l’attesa per l’instore tour che il 2 giugno fa tappa a Etnapolis.