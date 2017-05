Blitz a Misilmeri dei carabinieri forestali del comando per la tutela forestale ambientale e agroalimentare di Palermo insieme con i militari della locale stazione carabinieri in un deposito di avifauna protetta.

E’ scattata una denuncia per G.B.C, 28 anni, con l’accusa di ricettazione e detenzione di avifauna in condizioni incompatibili con la natura.

Il denunciato deteneva all’interno del locale, stipati all’interno di alcune gabbiette, 42 esemplari di fauna migratoria protetta, tra i più pregevoli e ricercati, patrimonio indisponibile dello Stato che senza l’odierno intervento dei militari dell’Arma, domenica prossima sarebbero stati venduti nel mercato illecito di Ballarò, a Palermo.

Esemplari liberati al Parco d’Orleans

Gli esemplari sono stati affidati in custodia al responsabile sanitario del Parco Faunistico di Villa d’Orleans di Palermo per le visite veterinarie del caso.

Gli esemplari ritenuti idonei alla liberazione dai veterinari sono stati reintrodotti in natura presso il suddetto Parco Faunistico appena tre ore dopo dal rinvenimento.

Una piccola parte dell’avifauna sequestrata, non immediatamente atta al volo, è rimasta in custodia al Parco per le cure del caso a seguito delle quali verrà anch’essa rilasciata.