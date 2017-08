Direttissima per uno spacciatore colto in flagranza ed arrestato da una pattuglia della Polizia Municipale lunedì­ pomeriggio, in pieno giorno in via Maqueda, mentre consegnava una dose di hashish in cambio di denaro.

“L’operazione – si legge nella nota diffusa dalla polizia municipale – è frutto di una puntuale pianificazione dei posizionamenti delle pattuglie basata sulla suddivisione del territorio cittadino in zone caratterizzate da peculiari criticità. Questa progettazione permette di effettuare costantemente un controllo capillare delle dinamiche cittadine. Gli agenti, distribuiti in posizioni strategiche, spesso in abiti civili e con autovetture prive di segni distintivi, svolgono attività investigative e di controllo del territorio”.

I fatti

Gli agenti del Nucleo Vigilanza Trasporto Pubblico, lunedì intorno alle 17:30, avevano notato lo scambio tra due uomini e fermavano spacciatore ed acquirente all’altezza di via Trieste, perquisendo entrambi. Lo spacciatore, un uomo di 27 anni, aveva addosso altre due dosi di droga, per un peso complessivo di 4 grammi e risultava schedato con precedenti penali per rapina, resistenza, furto in appartamento e con un avviso orale emesso dal questore nel 2014. Condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria di via Dogali, convalidato l’arresto, su disposizione del magistrato, è stato sottoposto, al processo per direttissima avvalendosi del rito abbreviato.