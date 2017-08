ALIMENA (PA) – Entra nel vivo ad Alimena il Soundscape Music Festival, la kermesse musicale, in corso in piazza Regina Margherita su iniziativa dell’Amministrazione comunale e dall’assessore alla cultura Mari Albanese, in collaborazione con l’associazione Quarto Tempo di Palermo.

I protagonisti del 24 agosto

Domani, giovedì 24 agosto, alle 21,30 si comincia con Kurace e poi direttamente dai talent show più importanti della tv, il pubblico inizierà a cantare grazie al sound di Davide Shorty, giovane palermitano finalista 2015 della trasmissione “Xfactor”. A seguire, spazio all’animo soul di Alessandra Salerno, che con la potenza della sua voce ha incantato i giudici della trasmissione “The voice of Italy”. La serata si concluderà con il Dj Delta, campione europeo Redbull freestyle 2016.

L’ingresso è libero.