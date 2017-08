Da mercoledì 23 a sabato 26 agosto il centro storico di Alimena (PA) si riempirà dei colori e dei suoni del rock, della world music, dell’underground e del folk per il Soundscape music Festival, organizzato dall’Amministrazione comunale e dall’assessore alla cultura Mari Albanese, in collaborazione con l’associazione Quarto Tempo di Palermo, che accoglierà come ogni anno il fascino della musica indipendente. Quattro giorni di kermesse musicale, giunta alla sua terza edizione, con artisti di respiro nazionale. Teatro della manifestazione sarà la centrale piazza Regina Margherita. L’ingresso a tutti gli eventi è libero.

Sul palco si esibiranno band con stili musicali diversi, che richiameranno nella cittadina madonita, come ogni estate, un folto pubblico di appassionati da ogni parte della Sicilia.

Il Festival si aprirà mercoledì 23 agosto , alle 21,30 con il francese Sandro Joyeux che può vantare la partecipazione al concerto del primo maggio e prestigiose collaborazioni con Bennato. Seguiranno i Matrimia Klezmar band, uno straordinario e trascinante mix zingaro, balcanico, arabo, ebraico con influenze della chanson francaise, del jazz manouche, della musica mediterranea ma anche del reggae e del pop rock. Concluderà Djajde.

Il programma

Giovedì 24 agosto , alle 21,30 in apertura Kurace e poi direttamente dai talent show più importanti del mondo televisivo, il pubblico inizierà a cantare grazie al sound di Davide Shorty, giovane palermitano finalista 2015 della trasmissione “Xfactor”; a seguire, il pubblico potrà lasciarsi trasportare dall’animo soul di Alessandra Salerno, che con la potenza della sua voce ha incantato i giudici della trasmissione “The voice of Italy”. La serata si concluderà con il Dj Delta, campione europeo Redbull freestyle 2016.

Venerdì 25, sempre alle 21,30, apriranno la serata gli AFA, sarà poi la volta della Jumpin’up, una formazione di grande livello artistico e professionale che suona swing, boogie-woogie e rock and roll, finalista di Tu si que Vales. Per concludere con il folk irlandese dei The Cliff.

Sabato 26 la serata si aprirà alle 21,30 con uno spettacolo di fuochi; a seguire Alessio Alessandra, vincitore premio musica controcorrente 2013. Concluderà il Festival la band pugliese Folkabbestia che ha raggiunto l’apice delle collaborazioni prestigiose, duettando con Franco Battiato nel rifacimento de “L’avvelenata” di Francesco Guccini, e con Caparezza e la Bandabardò. Durante il festival saranno allestite per le vie del centro diverse mostre fotografiche a cura della Pro Loco che avranno come tema i volti e i paesaggi del centro madonita.

“Sono molto soddisfatta – sottolinea Mari Albanese, assessore comunale alla Cultura – tre anni fa ho avuto l’intuito di creare un contenitore culturale grazie alla collaborazione di tutta l’amministrazione, assessori e consiglieri e di tanti giovani alimenesi. Il Festival è arrivato alla sua terza edizione e quest’anno, come l’anno scorso, ospiterà artisti di fama nazionale. Saranno quattro giorni di festa e di ottima musica che farà ballare ed emozionare la nostra piazza. Una scelta qualitativa che punta ad inserire Alimena e il Festival tra le migliori offerte musicali dell’estate siciliana”.