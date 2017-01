PALERMO – Il Palermo non è morto. E’ quanto emerge dalla trasferta del “San Paolo” con i rosanero che tornano a casa con un miracoloso pareggio per 1-1 contro il Napoli. Comincia nel migliore dei modi l’avventura di Diego Lopez sulla panchina del Palermo, con un punto che alla fine risulta essere pesantissimo, non tanto per la classifica ma per dare una motivazione al resto della stagione. Un Palermo coraggioso, non arrendevole, che passa in vantaggio grazie al ritorno al gol di Nestorovski, che contiene al meglio un avversario insidiosissimo e che subisce gol per l’ennesimo errore individuale, questa volta da parte di Posavec, che era stato uno dei migliori e che è stato protagonista di una papera clamorosa facendosi passare la palla tra le gambe sul tiro di Mertens. Diego Lopez alla sua prima panchina rosanero cambia modulo proponendo un 4-3-3 con Posavec in porta; Rispoli e Pezzella sulle due fasce con in mezzo Gonzalez e Goldaniga; a centrocampo B.runo Henrique, Jajalo e Chochev; tridente offensivo composto da Quaison, Nestorovski e Trajkovski.

Stesso modulo proposto da Sarri con Reina in porta; Hysaj, Albiol, Maksimovic e Ghoulam in difesa; Allan, Jorginho, e Hamsik a centrocampo; Callejon, Mertens e Insigne in avanti.

Napoli in avanti nelle prime battute, ma è il Palermo ad andare a segno al primo capovolgimento di fronte. Al 6’ cross dalla destra di Rispoli e colpo di testa preciso di Nestorovski che insacca alle spalle di Reina. Curiosità per il Macedone che ha fatto sette gol con De Zerbi e nessuno con Corini. Il Napoli reagisce e all’8’ sfiora il pari: Insigne serve in area di Hamsik, cross rasoterra per Callejon chea porta vuota manca l’appuntamento con il pareggio. All’11’ Jorginho serve in verticale Mertens che calcia prontamente con il sinistro, Posavec riesce a deviare col piede e la palla si stampa sulla traversa. Al 26’ Jorginho serve per Mertens, girata di destro, bravo a Posavec chiudere lo specchio. Al 38’ Jorginho serve Insigne, conclusione ribattuta, il rimpallo favorisce Mertens ma Posavec riesce a ad avere la meglio. Al 46’ lancio di Hamsik, Callejon controlla per Mertens, ottimo l’intervento di Gonzalez. Il primo tempo si chiude con il “miracoloso” punteggio di 0-1. Inizia la ripresa con gli stessi uomii in campo. Napoli in avanti e al 3’ pericolosissimo Mertens con un destro dal limite su cui Posavec alza sopra la traversa. Al 12’ destro insidioso di Insigne che finisce sopra la traversa. Al 15’ primo cambio di Diego Lopez con Aleesami al posto di Trajkovski. Al 21’ il Napoli pareggia per l’ennesimo errore di una stagione “maledetta”; questa volta a sbagliare non è un difensore ma il portiere che aveva fatto fin qui un’ottima partita; il croato non trattiene un destro dal limite di Mertens, la palla gli passa sotto le gambe e finisce in rete. Al 36’ si rivede il Palermo con una percussione centrale di Chochev, sinistro bloccato da Reina. Al 44’ dentro Morganella al posto di Quaison Al 45’ espulso Goldaniga per un brutto intervento di Mertens. Terzo cambio con l’ingresso in campo del nuovo arrivato Sunjic al posto di Nestorovski. Al 47’ Punizione di Mertens, deviata dalla barriera, esce a fil di palo, a Posavec battuto. Poco dopo su cross di Mertens non trova la porta Insigne. Il Palermo resiste e i match si conclude 1-1.

DIEGO LOPEZ: Sono arrivato giovedì, ho trovato una squadra ben allenata che corre. Vedevo Gazzi che non doveva giocare per la squalifica e dava consigli ai ragazzi. E’ complicato quando si cambia tanti allenatori, l’ho vissuto a Cagliari, ma io ho detto ai ragazzi che dovevamo venire qui e fare una partita da squadra, perché individualmente sono più forti di noi. Sono consapevole della situazione, il presidente mi ha dato tanta forza perché ci crede, so che ora viene il difficile ma bisogna continuare a lavorare su questa strada perché è quella giusta. Potevamo anche perdere ma i ragazzi hanno guardato la porta davanti. E’ un punto che fa poco per chi lo guarda da fuori ma per noi è importante”.

SARRI: “Abbiamo avuto undici palle gol, creato occasioni continuamente in una partita che si è messa subito difficile. Il Palermo è una squadra da trasferta, come dimostrano i punti che ha conquistato, il nostro rammarico è di non aver sfruttato quello che abbiamo creato, più che in altre occasioni. Mancanza di carisma? E’ una squadra giovane, in crescita di personalità”.