Sempre più importante diventa da parte delle aziende trovare figure professionali per la gestione dei social media e del web, e la formazione specialistica pertanto in questo campo apre delle nuove prospettive lavorative importanti per candidati e aziende.

Tuttavia, le competenze richieste sono compromesse dal Digital skill gap. Infatti, secondo un recente sondaggio della Ranstad, più del 67% dei lavoratori italiani pensa di non avere le competenze giuste per sviluppare una buona strategia di Social media marketing e solo il 30% delle aziende ha un personale adeguato nel campo della strategia comunicativa dei social media.

Inoltre, secondo l’opinione di Andrea Albanese, docente del corso e figura di spicco del mondo del social media marketing, “il Social Media Manager deve essere un professionista della comunicazione che deve saper gestire i Social Media non soltanto facendo un bel post con un bel filtro e basta. Occorrono rigore, precisione, costanza, pianificazione. Bisogna conoscere i propri pubblici specifici, perché ogni canale li ha potenzialmente diversi, parlare il loro linguaggio, e soprattutto ascoltare. Quindi il buon Social Media Manager deve avere doti di analisi e capacità di approfondimento”.

Ecco perchè il Consorzio Arca ha deciso di organizzare il primo corso in Italia di “Social Media Marketing e diritto del web” per la cura del brand delle imprese e per la crescita del business. I docenti svilupperanno questi argomenti in 10 incontri di cinque ore ciascuno dal prossimo 30 marzo al 4 maggio. Il corso partirà dallo studio del web & marketing 2.0 e dopo la trattazione dei fondamenti di comunicazione e marketing nei Social media, tratterà la diffamazione nel mondo del web e nei Social media. Verranno individuate le principali professioni del mondo del web 2.0 e si forniranno le competenze di base per la redazione di un piano di Social Media Marketing. Il corso prevede attività individuali, di gruppo ed esercitazioni finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro della comunicazione. Le registrazioni si chiuderanno giorno 21 Marzo.

Una grande opportunità per migliorare le skills in campo digital in un mercato sempre più competitivo e che ha bisogno di migliorare la professionalità del social media manager come nuova figura di riferimento nelle strategie di comunicazione delle aziende e della promozione del brand.

Per gli studenti dell’Università degli studi di Palermo, sarà possibile svolgere il tirocinio curricolare, presso il Consorzio ARCA o presso le aziende incubate. La selezione avverrà alla fine del corso attraverso un colloquio conoscitivo.

Alla fine del corso, i partecipanti saranno in grado di gestire e controllare i canali social, generare traffico verso il proprio sito veicolandolo dai social network, effettuare azioni di social marketing B2B e B2C e soprattutto programmare azioni di social media marketing e social media strategy. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a fronte della frequenza di almeno 80% delle ore totali, fatto salvo la verifica delle conoscenze acquisite.

Modalità di iscrizione:

Per iscriversi è obbligatorio compilare il form di pre-registrazione all’indirizzo http://bit.ly/2lKKJqA