«Attenzione agli Sms truffa, attivano abbonamenti mai richiesti. Sono diversi gli utenti, che in questi giorni, hanno ricevuto un sms dal numero 4883881 con il seguente testo: “Chi ha scritto “Il ritratto di Dorian Gray”: Wilde, Manzoni o Shakespeare? Rispondi e guadagna 5 punti e vola verso la vetta! ti@aiuto.cc“, chi ha risposto, all’sms, si è ritrovato assoggettato a un abbonamento settimanale di 7 euro, gli utenti che si sono rivolti al proprio gestore telefonico si sono sentiti rispondere che si tratta di servizi erogati da tale società Jetmultimedia».

A lanciare l’allarme è il presidente dell’Unione dei Consumatori, Manlio Arnone che dichiara: «è l’ennesima trovata nel campo delle telecomunicazioni quello di creare un testo ad arte per stimolare una risposta dell’utente e attivargli un abbonamento non richiesto. Ricordiamo che l’attivazione di un servizio non preceduta da chiara informativa, o sprovvista di riferimento all’attivazione di un abbonamento ed ai costi a questo connessi, non può giuridicamente considerarsi valida, è un diritto dell’utente ad essere integralmente rifondato di quanto indebitamente pagato, nelle prossime settimane non mancheremo nel far chiarezza sull’accaduto e, ove ne sussistano le condizioni, a fare una segnalazione all’Autorità Garante».

Come reclamare

Per gli utenti che tramite SMS sono stati assoggettati a questo servizio/abbonamento non richiesto, o per casi analoghi, possono contattare i numeri 0918439038 – 0919767830 o tramite email: reclamitelefonia@unionedeiconsumatori.it e richiedere il modello gratuito di contestazione e di richiesta di rimborso.