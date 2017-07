A chi non è capitato di trovarsicon la batteria del cellulare scarica e non riuscire a poterla ricaricare? Per tutti quelli che proprio non sanno restare disconnessi dal mondo virtuale dei social, come per quelli che utilizzano lo smartphone per lavoro durante tutta la giornata, arriva una buona notizia.

Ricaricare il telefono 4 volte l’anno

Presto sarà possibile ricaricare la batteria solo quattro volte all’anno. Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione. Da quanto rivelato da uno studio, pubblicato sulla rivista “Nature”, un gruppo di scienziati dell’università del Michigan e Cornell ha creato un nuovo materiale per i processori in grado di utilizzare cento volte meno energia rispetto ai sistemi correntemente in uso.

Strati di atomi “intelligenti”

L’innovativo materiale è formato da sottili strati di atomi che creano una pellicola polarizzata, la quale è in grado di passare dal polo negativo a quello positivo solo con un piccolo impulso di energia.

Questo principio potrebbe essere applicato alla trasmissione del codice binario, ovvero quello con il quale operano i nostri computer e dispositivi: ciò significa che quest’ultimi potrebbero inviare e ricevere dati utilizzando solo una frazione dell’attuale elettricità necessaria.

Attualmente, i processori utilizzano un sistema che richiede un costante flusso di energia: i device elettronici consumano il cinque per cento dell’energia globale, stando a quando riportato dal Lawrence Berkeley National Laboratory.

Entro il 2030, i dispositivi che usiamo ogni giorno potrebbero consumare il 40 o il 50 per cento dell’energia globale che abbiamo a disposizione.