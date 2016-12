Siracusa, vigilantes licenziati: protesta all’Asp

SIRACUSA. Hanno presidiato per circa quattro ore l’ingresso dell’Asp in corso Gelone a Siracusa, bloccando in alcuni momenti la viabilità.

Sono i lavoratori che fino a poche settimane fa si occupavano del servizio di vigilanza nei presidi ospedalieri della provincia e rimasti senza lavoro perché dopo il nuovo bando di gara è subentrata una nuova società e non sarebbe stato garantito, come hanno denunciato i lavoratori e i sindacati, la clausola sociale prevista dal contratto per il loro inserimento.