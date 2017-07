SIRACUSA – Gli animi dei dipendenti dell’ex provincia di Siracusa, da 5 mesi senza stipendio, si sono surriscaldati al punto che tre di loro sono saliti su una gru per protesta. La gru si trova in via Malta, all’interno di un cortile dove è ubicato uno degli stabili che ospita gli uffici del Libero Consorzio.

“Nei confronti dei cinquecento dipendenti della Provincia di Siracusa ė stato compiuto un vero e proprio crimine politico. La più nera delle ingiustizie: costringerli a lavorare ogni giorno privandoli però dello stipendio per cinque mesi”, ha dichiarato Nello Musumeci, leader dell’opposizione all’Ars, che solo ieri aveva incontrato a Siracusa il commissario della provincia Giovanni Arnone e una delegazione di dipendenti provinciali.

Le responsabilità del governo regionale