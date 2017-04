Per agevolare ulteriormente i cittadini residenti nel Distretto di Siracusa che devono rinnovare l’esenzione ticket per reddito e consentire loro di raggiungere più agevolmente il Parco Commerciale Belvedere – Auchan dove dal 30 marzo sono stati istituiti quattro sportelli ticket, l’Asp di Siracusa ha attivato a partire da lunedì 10 aprile un bus navetta gratuito con partenza da via Brenta davanti all’ingresso del PTA, angolo corso Gelone.

Il servizio navetta, predisposto dagli Affari Generali e dal Facility management dell’Azienda sanitaria, prevede due corse tutte le mattine dal lunedì al venerdì con partenza da via Brenta alle ore 8,30 e alle ore 11 con ritorno dall’Auchan a via Brenta alle ore 10,30 e alle ore 12,30. Il martedì ed il giovedì è stata prevista una ulteriore corsa alle ore 15 con rientro alle ore 17.

Il Parco Commerciale Belvedere è raggiungibile anche dai bus di linea AST n. 25 e 26.

“Con l’attivazione della navetta gratuita – sottolinea il direttore generale Salvatore Brugaletta – abbiamo voluto pensare a quei cittadini che hanno difficoltà a raggiungere il Parco Auchan e che con questo servizio, invece, saranno accompagnati sia all’andata che al ritorno. Ogni servizio sanitario erogato deve essere pensato a misura di cittadino nell’ottica di semplificarne ogni percorso per il suo più semplice e veloce ottenimento. Ribadisco la gratitudine dell’Azienda nei confronti della dirigenza del Parco Commerciale Belvedere che ci ha consentito gratuitamente di aprire altri sportelli nel capoluogo, oltre a quelli del PTA di via Brenta, nonché ai Consigli di Circoscrizione Cassibile e Belvedere, che ci hanno permesso di distribuire in più zone della città sportelli per il rinnovo dell’esenzione ticket che interessa soltanto in città qualcosa come 65 mila cittadini. Un elogio va al nostro personale addetto agli sportelli e all’Urp per la capacità e la bravura che sta dimostrando in particolare nella gestione di situazioni straordinarie come questa”.

Al Parco Commerciale Auchan ad oggi, è stata esitata una media di 400 rinnovi giornalieri.

Il piano straordinario che l’Asp di Siracusa ha predisposto per il capoluogo è stato messo a punto dal Distretto sanitario di Siracusa diretto da Antonino Micale con la collaborazione del SIFA e dell’Ufficio Stampa.

Al Parco Commerciale BELVEDERE, nella zona ristoro, il direttore del Parco Patrick Picco ha allestito una elegante e funzionale postazione con quattro punti di accesso dove possono essere eseguiti, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,30 e il venerdì dalle 8,30 alle 12,30, i rinnovi delle esenzioni E02, E03 ed E04. Al PTA di via Brenta si eseguono le prime iscrizioni delle esenzioni E01 e i rinnovi di E03 ed E04. Nei Consigli di Quartiere si esegue il rinnovo dell’esenzione per tutte le fasce e sono aperti il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15 alle ore 17.30

Il direttore del Distretto di Siracusa Antonino Micale ricorda che gli utenti E01 ultra 65 enni e bambini sino a 6 anni non hanno bisogno di presentarsi agli sportelli in quanto il rinnovo è già visibile dai medici di famiglia nel sistema informatico, mentre i tesserini cartacei di rinnovo sono stati recapitati ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta e qui potranno essere ritirati dai pazienti.