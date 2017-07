PALERMO – La delegazione unitaria di Art.1 Mdp e Sinistra Italiana ha incontrato ieri a Palazzo delle Aquile il sindaco Orlando per discutere delle regionali Siciliane di Novembre. Lo rendono noto Angelo di Capodicasa, Mariella Maggio e Pippo Zappulla di Art. 1 Mdp e Luca Casarini e Bianca Guzzetta di Sinistra Italiana. Presente all’incontro Fabio Giambrone.

Discontinuità con il governo Crocetta

L’incontro, che ha avuto al centro della discussione i punti politici e programmatici sui quali rifondare la visione di una Sicilia nuova e in netta cesura con le politiche del governo Crocetta – primi fra tutte la questione dell’accoglienza dei migranti, il tema dei beni pubblici come acqua e rifiuti, interventi per lo sviluppo economico e la questione morale – avvia il percorso per la costruzione di una proposta politica comune, aperta e inclusiva per il governo dell’Isola, che sia in grado di unire le migliori esperienze civiche e progressiste siciliane.

L’ipotesi Pietro Grasso

“Il profilo del candidato presidente come quello del presidente del Senato Pietro Grasso segnerebbe per questo progetto un punto importante, grazie al quale fare partire una forza egemone in grado di scardinare assetti precostituiti e per costruire politiche reali ed efficaci in grado di incidere sulla vita dei siciliani e delle siciliane – dichiarano i rappresentanti di Sinistra Italiana e Art.1 Mdp – già dai prossimi giorni i promotori dell’incontro di oggi si riuniranno per concretizzare modalità, struttura e iniziative del progetto”.