PALERMO – Attesissimo fiocco rosa in casa Cus Palermo. Alle ore 18.00 di ieri, 4 aprile 2017, è nata Martina, figlia di Simona La Mantia ed Alessandro Tazzini. 4.200 Kg per 53 cm, tutto è andato per il meglio, mamma e piccola stanno bene. Attorno ad Alessandro e Simona tanti amici e le due famiglie al gran completo.

Tutto il Cus Palermo, nella persona del Presidente, Rosolino Siculiana, il Consiglio Direttivo, tutti i soci, i tecnici, gli atleti e lo staff, rivolgono i più calorosi auguri ad Alessandro, Simona e tutta la famiglia. Con l’augurio che Martina possa crescere seguendo le orme di papà e mamma, con un sorriso per tutti e lo Sport nel cuore. E chissà che il 4 aprile 2017, potrebbe essere nata una nuova stellina Cus Palermo. Come si dice d’altronde: spesso buon sangue non mente.