CUSTONACI (TP) – Sabato sarà una giornata speciale per la cittadina di Custonaci, integralmente dedicata alla formazione musicale giovanile. Presso la nuovissima Accademia Musicale ‘Eumir Deodato’ sarà possibile partecipare gratuitamente al primo master di canto con Silvia Mezzanotte, in collaborazione con la ‘The Vocal Academy’, cui è affidata la gestione della formazione dei giovani cantanti dell’accademia.

Con la Mezzanotte, in qualità di docente, anche il polistrumentista siciliano Riccardo Russo, cofondatore della ‘The VocalAcademy’ e il maestro Giampiero Risico. L’inizio dello stage formativo è fissato per le ore 16.00, mentre a partire dalle ore 18.00 si terranno le audizioni dei nuovi giovani allievi. Seguira’ un momento musicale coordinato dai maestri Giampiero Risico e Riccardo Russo, rispettivamente direttori artistici dell’Accademia Musicale ‘Eumir Deodato’ e della ‘The Vocal Academy’, insieme ai docenti delle due scuole di musica, con la partecipazione straordinaria di Silvia Mezzanotte in qualità di ospite speciale della serata. A far da cornice all’evento sarà il Teatro Comunale di Custonaci, sito in Via Ugo Foscolo .

“La The Vocal Academy espande i suoi orizzonti – dichiara Silvia Mezzanotte -. Dopo Mazara del Vallo ( sede principale) , Custonaci e Bologna sono attualmente le sedi affiliate, ma stiamo vagliando altre strutture che abbiano i requisiti di qualita’ per entrare in partneship con noi. L’Accademia Deodato rappresenta una bellissima realta’ in cui poter studiare musica e canto. Abbiamo deciso percio’ di offrire a tutti i presenti la possibilita’ di partecipare ad un nostro master, per testare appieno l’ efficacia del metodo di canto TVA che il mio socio, Riccardo Russo, ed io abbiamo sviluppato. Ma c’è di più: abbiamo voluto creare un piccolo evento. Al termine dei lavori ci sposteremo nel cuore di Custonaci, al Teatro Comunale, dove si passera’ dalla teoria alla pratica, con un bel momento musicale condiviso dagli insegnanti e da me, aperto ovviamente alla popolazione” – conclude Silvia Mezzanotte.