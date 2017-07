I carabinieri di Lentini hanno sventato, a Sigonella, il furto di 17 mila litri di cherosene. A dare l’allarme, la ditta che si occupa della manutenzione dell’oleodotto San Cusumano, gestito dal 41° Stormo di Sigonella.

I militari, arrivati sul posto, hanno fermato un’autocisterna, condotta da un 56enne catanese, che trasportava più di 17 mila litri di cherosene. Il carburante è di proprietà della US Navy, Marina Militare Statunitense, che ha la sua base a Sigonella.

Il furto tramite lo “spillaggio”

Il 56enne è stato giudicato per direttissima e gli è stato prescritto l’obbligo giornaliero di presentazione. I carabinieri hanno poi ritrovato una pompa di aspirazione e due tratti di terminali in polietilene, che vengono usati per intercettare il carburante tramite lo «spillaggio» dalla condotta.