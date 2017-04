Confcommercio Catania, sensibile alle politiche per la sicurezza sul territorio, prosegue il suo impegno con un seminario informativo rivolto al mondo femminile: “Sicurezza Donna”. Il progetto sarà presentato in conferenza stampa giovedì 6 aprile alle ore 10,30 presso la sede di via Mandrà 8.

A illustrarlo sarà il Delegato per la Sicurezza di Confcommercio Catania Cav. Francesco Zaccà.

“Vogliamo dare seguito alla nostra mission – afferma Zaccà – che si riassume in due parole: sicurezza e territorio. Vogliamo, infatti, essere attori nei processi di sicurezza partecipata, nella prevenzione dei rischi e nella informazione sui comportamenti precauzionali da tenere, lavorando in sinergia con partner di alto profilo”.