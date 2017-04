PACHINO – La seconda tappa della “Sicily Triathlon Series” non tradisce le attese. Al termine di tre frazioni particolarmente difficili a causa del fastidioso vento, come da tradizione a Marzamemi, si impongono l’augustano Ennio Salerno (55:14, Multisport Catania) e la catanese Cristina Ventura (01:05:46, Magma Team).

Il podio delle categorie assoluti è completato dai catanesi Enrico Schiavino (55:16, Minerva Roma), battuto in volata da Salerno, e Davide Ventura (56:55, Minerva Roma); fra le donne al secondo posto la trapanese Federica Cernigliaro (01:07:46, Triathlon Team Trapani) che si era imposta a Pergusa, mentre in terza posizione si è classificata Sofia Cassata (01:08:19, Now Team). 156 complessivamente gli atleti che si sono sfidati nelle tre frazioni disputate nel borgo marinaro. Nella classifica generale Ennio Salerno, in virtù dei due successi conquistati nelle due tappe sin qui disputate, consolida il primo posto con 1000 punti; al secondo posto Enrico Schiavino con 900, a seguire Davide Ventura (790), Fabio Sirugo (760) e Antonio Limoli (705). Nella classifica generale femminile Federica Cernigliaro e Cristina Ventura condividono il primo posto, frutto di risultati speculari (una vittoria ed un secondo piazzamento per entrambe) con 487,5 punti; seguono Dora Marzo (415), Matilde Reitano (412) e Eugenia Guglielmino (392,5). La “Sicily Triathlon Series”, che assegna punti anche per il rank nazionale, prosegue con la terza tappa che si disputerà a Cefalù (7 maggio), a seguire Marina di Modica (16 giugno), Belpasso-Nicolosi (27 agosto), Augusta (17 settembre) per concludersi, a Catania (Playa, 8 ottobre).

La classifica generale

Uomini

1) Ennio Salerno 1000;

2) Enrico Schiavino 900;

3) Davide Ventura 790;

4) Fabio Sirugo 760;

5) Antonio Limoli 705;

6) Vincenzo Caggia e Raffaele Calvo 580;

7) Alessandro Greco 510;

8) Domenico Lo Faro 480;

9) Alessandro Jeraci 475;

10) Gianluca Mondo 470).

Donne

1) Federica Cernigliaro e Cristina Ventura 487;

2) Dora Marzo 415;

3) Matilde Reitano 412,5;

4) Eugenia Guglielmino 392,5;

5) Simona Grimaldi 340;

6) Benvenuta Busà 335;

7) Sara Bennardo 300;

8) Valentina Polizzi 290;

9) Viviana Girmenia 270;

10) Flugy Papè Maria Cristina 250.