I siciliani che hanno fatto dei suoni zigani la loro missione di vita, la campionessa di The Voice, i palermitani famosi nel mondo per il loro swing elettronico. E naturalmente tanti artisti di strada. Comincia a definirsi il programma artistico del Sicily Food Festival, dal 9 all’11 settembre, da mattina a notte fonda, a Cefalù, in provincia di Palermo.

Attesi 200mila visitatori

Un evento dove è previsto l’arrivo di duecentomila visitatori, che interagiranno con duecento aziende del food e del beverage lungo le strade della cittadina medievale con i suoi paesaggi incantevoli, i suoi vicoli e il suo mare, divisi in: wine street, beer street, food street, sweet street e il nuovo fish street. Un percorso tra odori, sapori e colori, dove si sommano i confronti tra bartender, i cooking show con gli chef stellati, e appuntamenti tematici.

I protagonisti musicali

Ma arriviamo al programma artistico. I tre giorni di aventi si caratterizzeranno per la presenza di artisti di strada lungo vari punti della città. Tra questi: il trio manouche, Alex Russo, Banda alle ciance, Alessandro Virgilio.

Gli appuntamenti più attesi sono naturalmente quelli con i big della musica made in Sicilia. Così il 9 settembre alle 22 sul palco del lungomare saliranno i Matrimia, con tutto il loro sound trascinante mix zingaro, balcanico, arabo, ebraico con influenze della chanson francaise, del jazz maouche e della musica mediterranea. Il 10 settembre doppio appuntamento: al tramonto sulla spiaggia on l’ex concorrente di The Voice Alessandra Salerno con la sua immancabile autoharp, seguita dai Baciamolemani con il loro buffo genere calypso-surf. Giorno 11 settembre si chiude artisticamente con gli Swingrowers e i loro suoni internazionali.

«Gli artisti sono stati scelti – dice il direttore artistisco Mario Barnaba – per dare uno spessore a una manifestazione prettamente culinaria. È tutta roba adatta al Festival e allo stesso tempo alla location».

Sicily food festival è ideato dall’associazione KeFood, con il patrocinio del Comune di Cefalù.

L’ingresso è gratuito. Il programma completo con gli appuntamenti artistici si trova sul sito Internet www.sicilyfoodfestival.it.