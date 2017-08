Duecentomila visitatori attesi. Duecento aziende del food e del beverage a esporre e a invadere positivamente le strade di Cefalù. Tre giorni di manifestazione che uniranno cibo e cultura.

Tre giorni che uniranno cibo e cultura

Sono numeri importanti quelli che accompagnano il Sicily food festival, dal 9 all’11 settembre, da mattina a notte fonda, a Cefalù, in provincia di Palermo. La cittadina medievale sarà sezionata in aree tematiche dedicate al cibo e al made in Sicily in tutti i suoi aspetti: moda, musica, arte, artigianato, antichi mestieri, cultura, tradizioni e naturalmente il buon bere.

Cooking show con chef stellati

Un evento dal sapore internazionale e che vedrà protagonista totale Cefalù, con i suoi paesaggi incantevoli, i suoi vicoli e il suo mare, che vedranno dividersi in: wine street, beer street, food street, sweet street e il nuovo fish street. Un percorso tra odori, sapori e colori, dove si sommano i confronti tra bartender, i cooking show con gli chef stellati, esibizioni di artisti di strada, concerti e appuntamenti tematici. Tra questi spiccano: il “Tramonto in bollicine” e il “Sigaro sotto le stelle”. Nei prossimi giorni sarà fornito il programma completo.

L’ingresso è gratuito.Sono ancora aperte le selezioni e le possibilità di spazio per gli espositori che vogliono partecipare all’evento. Per avere informazioni si può scaricare il modulo sul sito Internet: www.sicilyfoodfestival.it.