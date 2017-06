Nuova inaugurazione all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo per Volotea, la compagnia aerea low cost basata nel capoluogo siciliano che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa.

Da martedì 27 giugno prenderà il via il nuovo collegamento estivo per Malaga, in Spagna.

Salgono così a 19 le destinazioni raggiungibili dallo scalo palermitano a bordo degli aeromobili del vettore.

Il collegamento per Malaga è solo l’ultima delle novità firmate Volotea, che da Palermo opera collegamenti comodi, veloci e sempre diretti verso destinazioni estive di grande fascino. Tutto pronto, infine, per l’avvio il 22 luglio della nuova rotta alla volta di Corfù.

Rebasti: terza tratta con Ibiza e Palma

“Siamo molto felici di poter annunciare questo nuovo collegamento per Malaga – afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea in Italia. – Per tutti gli amanti di tapas e sangria, abbiamo deciso di potenziare i nostri collegamenti con alcune delle più affascinanti destinazioni spagnole! Nei mesi estivi, infatti, sarà possibile prendere il volo da Palermo verso 3 mete iberiche: ai classici voli per Ibiza e Palma di Maiorca, si affianca così la novità di Malaga”.

Da Punta Raisi è possibile decollare a bordo della flotta Volotea alla volta di 19 destinazioni, 7 in Italia (Bari, Genova, Napoli, Olbia, Torino, Venezia e Verona) e 12 all’estero: 5 in Francia (Bordeaux, Nantes, Tolosa, Strasburgo e Nizza), 3 in Spagna (Ibiza, Malaga e Palma di Maiorca) e 4 Grecia (Atene, Corfù, Creta e Santorini).

Crescita nel 2017: 40 nuove rotte

Nel 2017 Volotea ha aggiunto più di 40 nuove rotte per un totale di 243 collegamenti in 79 città di medie e piccole dimensioni, in 16 Paesi europei: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Israele, Albania, Moldavia, Portogallo, Malta, Regno Unito, Austria, Irlanda e Lussemburgo. Volotea stima di trasportare 4,3 milioni di passeggeri nel 2017.

Il 5 aprile 2017, Volotea ha celebrato il suo quinto anniversario, mentre a giugno, la compagnia ha raggiunto quota 12 milioni di passeggeri trasportati dall’avvio del suo primo volo nel 2012.

Nel 2017 la low cost potrà contare su 9 basi operative: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa e Genova. Volotea è prima per numero di destinazioni raggiungibili in tutte le sue basi (ad eccezione di Tolosa). Il team Volotea quest’anno sarà composto da 875 dipendenti, in seguito all’apertura di 150 nuove posizioni generate dalla rapida crescita del vettore.