Il prossimo novembre si voterà per la Presidenza della Regione. Momenti concitati: i nomi delle probabili candidature si accavallano, tra smentite e conferme.

Il nome più gettonato, fino ad ora, è stato quello di Grasso. Adesso è il momento della riflessione. Smentite quindi le ‘voci’ circolate negli ambienti politici che davano la candidatura quasi scontata. Si è pensato, addirittura, che domenica prossima avrebbe reso ufficiale la sua candidatura ma, a quanto pare, non sarà così.

Le dichiarazioni

Non a caso Grasso ieri ha ribadito: “Per ora faccio il presidente del Senato e lo faccio dedicando anima e corpo, cercherò di portarla fino in fondo”. Anche il coordinatore del Pd, Lorenzo Guerini, ieri sera ha espresso una posizione di massima cautela: “Non si tiri per la giacchetta il presidente del Senato, che oggi fa un altro mestiere e la cui autorevolezza è un presidio per tutti”. “Al momento opportuno – sottolinea Guerini – il Pd insieme agli amici e alleati della coalizione e alla società civile deciderà il percorso migliore per la scelta del candidato presidente. Adesso siamo tutti concentrati sui progetti concreti e sulle idee da realizzare”.