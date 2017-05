Volotea, la compagnia aerea low cost basata a Palermo che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ricomincia a volare tra Sicilia e Sardegna: venerdì 26 maggio è previsto il riavvio del collegamento Palermo-Olbia, che verrà operato fino a 3 volte a settimana durante i periodi di alta stagione.

Confermate poi nei prossimi mesi tantissime ripartenze e 2 nuove rotte: all’avvio dei nuovi collegamenti alla volta di Malaga (27 giugno) e Corfù (22 luglio), si aggiungono le ripartenza dei collegamenti per Atene, Creta, Santorini (rispettivamente il 23, 28 e 29 giugno), Palma di Maiorca e Ibiza (operativi dal 23 e dal 26 luglio).

“Palermo ricopre un ruolo strategico all’interno del nostro network e abbiamo deciso di puntare molto su questo scalo, offrendo un bouquet di destinazioni sempre più ampio – dichiara Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea in Italia. – Grazie ai nostri collegamenti comodi e veloci, durante i mesi più caldi sarà possibile decollare verso 19 destinazioni di grande fascino. E da quest’anno a Palermo faranno capolino 2 nuove rotte alla volta di Corfù e Malaga, mete che siamo certi conquisteranno un numero sempre maggiore di viaggiatori, incrementando i flussi turistici in transito dal Falcone Borsellino”.

Il vettore da Palermo decolla verso 7 destinazioni in Italia (Bari, Genova, Napoli, Olbia, Torino, Venezia e Verona) e 12 all’estero: 5 in Francia (Bordeaux, Nantes, Tolosa, Strasburgo e Nizza), 3 in Spagna (Ibiza, Malaga e Palma di Maiorca) e 4 in Grecia (Atene, Corfù, Creta e Santorini), riconfermandosi al primo posto per numero di mete raggiungibili dallo scalo.

“Siamo molto felici dei risultati raggiunti fino ad ora a Palermo – conclude Rebasti – dove abbiamo una delle nostre 9 basi operative a livello europeo“.

Nel 2017 dieci milioni di passeggeri

A gennaio 2017, Volotea ha raggiunto i 10 milioni di passeggeri trasportati dall’avvio del suo primo volo e il 5 aprile 2017 ha festeggiato il suo quinto anniversario. Nel 2016 Volotea ha sperimentato un significativo incremento in termini di voli operati, diventando la compagnia aerea low cost che, in percentuale, è cresciuta più velocemente tra le grandi low cost europee.

Nel corso del 2017 la low cost aggiungerà più di 40 nuove rotte operando un totale di 243 collegamenti in 79 città di medie e piccole dimensioni in 16 Paesi europei: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Israele, Albania, Moldavia, Portogallo, Malta, Regno Unito, Austria, Irlanda e Lussemburgo. Volotea stima, infine, di trasportare 4,3 milioni di passeggeri nel 2017.