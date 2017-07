Il mercato immobiliare della Sicilia sembra seguire il trend verso la ripresa del mattone che caratterizza il nostro Paese: secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it, nel trimestre da marzo a giugno del 2017 i prezzi richiesti nella regione sono calati solo dello 0,9%. Nello scorso mese, per comprare un’abitazione in Sicilia sono serviti mediamente 1.345 euro al metro quadrato, il 30% in meno della media nazionale (1.918 €/mq) e il 16% in meno rispetto alla cifra rilevata nel Sud Italia (1.606 €/mq).

Palermo città più cara

Tra le nove città della Sicilia, Palermo è la più cara, con una media dei prezzi pari a 1.479 euro al metro quadro. Anche se la prima metà dell’anno ha portato ancora a un calo dei prezzi, il capoluogo palermitano è prossimo alla stabilità: nel primo semestre 2017 il calo dei prezzi è stato pari all’1,7%, diventato solo dello 0,7% negli ultimi tre mesi.

A Catania il maggior calo

Nella classifica regionale, dopo Palermo, segue a stretto giro Catania, dove la cifra richiesta per le abitazioni, a giugno 2017, è stata pari mediamente a 1.435 euro al metro quadro. Catania è una delle due città siciliane ad aver registrato il calo maggiore, anche se lentamente sta andando verso la stabilità (-3,6% nei primi sei mesi dell’anno, -2,7% negli ultimi tre mesi).

Al terzo posto si trova Messina, con una media di 1.340 euro al metro quadro, cifra che è scesa dell’1,8% nell’ultimo trimestre, ma che nell’anno ha perso il 4,2%. Guardando a Enna e Ragusa, i costi medi sono pari rispettivamente a 1.239 e 1.215 euro al metro quadro. Se negli ultimi tre mesi Enna ha registrato un aumento dei prezzi pari al 3,6% (contro però un aumento di addirittura 6,7% dei primi sei mesi del 2017), il mercato immobiliare di Ragusa si sta lentamente stabilizzando: negli ultimi tre mesi ha registrato un calo solo dello 0,2%, contro il -3,3% del primo semestre.

A seguire si posizionano Siracusa e Agrigento: nella prima i prezzi richiesti per l’acquisto di case hanno perso solo lo 0,6% nell’ultimo trimestre, attestandosi a 1.177 euro al metro quadro, mentre ad Agrigento sono arrivati alla stabilità (+0,2%), attestandosi a 1.114 euro al metro quadro.

Mercato stabile a Trapani

Fanalini di coda della regione sono Trapani e Caltanissetta, dove gli immobili costano rispettivamente in media 1.013 euro e 1.009 euro al metro quadrato e dove il mercato rimane stabile: si pensi che, a Trapani, su base annua si registra un aumento dello 0,8%, arrivato negli ultimi tre mesi ad essere dello 0,1%; mentre a Caltanissetta si è registrato un aumento dell’1,7% su base annua, diventato del 2,5% negli ultimi tre mesi.