Erano in due a bordo della Peugeot 206 che, questa notte, si è schiantata contro un alberto in via Cristoforo Colombo, sulla circonvallazione di Levante alla periferia di Caltagirone. Il cadavere della studentessa, iscritta all’ultimo anno nell’Istituto Commerciale della cittadina catanese, è stato recuperato a qualche metro dal mezzo.

La tragedia

I carabinieri stanno ancora ricostruendo la dinamica della tragedia e, soprattutto, devono ancora accertare quali siano state le cause del sinistro. La ragazza alla guida, di 19 anni, è ora ricoverata in ospedale per alcune fratture, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Resta da stabilire se le due giovani, che tornavano da una festa, avessero consumato droga o alcool.

Si aggrava il bilancio di questa estate siciliana. Molti i giovani che hanno perso la vita sulle strade e la ridente cittadina di Caltagirone, con le sue strade impervie, è stata troppe volte teatro di gravi tragedie.