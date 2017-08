A Palermo è emergenza idrica in molte zone della città a causa dell’acqua erogata alle navi da crociera, che con migliaia di passeggeri arrivano e ripartono dal porto di Palermo.

L’annuncio sul sito Amap

L’Amap Spa, l’azienda dell’acqua palermitana sul proprio sito web scrive: ”Si informano i Signori Cittadini di Palermo, che i disservizi idrici che si sono manifestati in questi giorni, sono dovuti al prelievo di acqua da parte delle navi da crociera in transito a Palermo. Amap S.p.A. sta provvedendo a regolare il prelievo presso l’ente Porto in modo da ripristinare il regolare funzionamento del servizio idrico di Palermo”.

A questo si aggiunge che in altri quartieri è stata interrotta l’erogazione idrica ”a causa di urgenti e improrogabili interventi di manutenzione alla rete, nei circuiti di Partanna Mondello; Mondello Paese; Valdesi; Addaura; Vergine Maria ed Arenella” zone ad alta concentrazione turistica.