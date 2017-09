Un arresto per droga a Palermo. Agenti della polizia in servizio presso il commissariato di Porta Nuova hanno fatto scattare le manette per Emanuele Antonizzi, 34 anni, colto in flagranza del delitto di coltivazione non autorizzata di sostanza stupefacente.

Una meticolosa attività di indagine condotta dai poliziotti ha consentito di appurare che l’uomo in un appartamento disabitato dello stesso edificio in cui abitava aveva realizzato una serra artigianale destinata alla coltivazione.

Antonizzi, al quale gli agenti si sono presentati per effettuare una perquisizione domiciliare, li ha spontaneamente guidati nell’appartamento nel quale aveva realizzato un vivaio, comprensivo di aeratori e luce artificiale ad alta potenza.

Nella “serra” c’erano sette piantine allo stadio di plantum di circa 10 centimetri l’una, oltre una pianta alta circa 50 centimetri di diverse varietà di cannabis tipo “marijuana” con alti principi attivi.

Il locale era corredato, inoltre, da un “banchetto da lavoro” con dei cassetti, ove erano state riposte delle bustine di plastica auto-sigillanti un bilancino di precisione, quattro scatole di plastica di diverse dimensioni con residui di sostanza presumibilmente stupefacente.

L’uomo è stato arrestato in fragranza di reato per coltivazione non autorizzata di sostanza stupefacente e condotto presso gli uffici del commissariato Porta Nuova per i successivi adempimenti.

L’Autorità giudiziaria disponeva che l’uomo fosse condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida nella quale veniva convalidato l’arresto.