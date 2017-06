I carabinieri di Partinico hanno arrestato in flagranza di reato, con l’accusa di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica, Alessandro Lo Cacciato, 34enne residente a Partinico.

I carabinieri nel corso di una perquisizione eseguita nelle pertinenze di un edificio in uso a Lo Cacciato, in Contrada Albachiara, hanno rinvenuto 425 piante di cannabis, coltivate in vasi di plastica all’interno di una serra artigianale dotata di impianto di illuminazione artificiale funzionale al processo di coltura.

Anche furto di energia elettrica

Il locale era alimentato tramite allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.

La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi di laboratorio, mentre l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per i medesimi reati è stato deferito in stato di libertà il proprietario dell’immobile, G.M, 64enne residente a Partinico.