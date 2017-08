Taormina Arte per Anfiteatro Sicilia, la manifestazione culturale promossa dall’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Anthony Barbagallo, propone uno spettacolo pieno di atmosfere, dove lo spettatore sarà preso per mano e condotto da Michele Placido tra le più belle pagine della poesia e del teatro.

Michele Placido, uno dei più grandi attori italiani, si esibirà in tre delle più particolari aree archeologiche siciliane: venerdì 18 agosto al Teatro Antico di Morgantina, sabato 19 agosto al Teatro Antico di Tindari e domenica 20 agosto al Teatro Antico di Catania.

Serata d’Onore “A lezione da Placido…di cinema teatro e poesia” è una produzione targata Charlot srl con Francesco Serio per CDB srl. Uno spettacolo esclusivo tra poesia e musica di e con Michele Placido accompagnato da Gianluigi Esposito, voce e chitarra, e Antonio Saturno, chitarra e mandolino.

Titolo scelto dal maestro del teatro e del cinema internazionale per presentarsi al pubblico di tutta Italia. Un recital che vuole essere un racconto, un dialogo tra artista e spettatori. Michele Placido interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo de Filippo. Michele Placido, ha scelto per il suo excursus teatrale che sarà interattivo e che sarà una base per dialogare con il pubblico in sala, temi importanti e universali come l’amore e il dolore.

Biglietteria: online www.boxol.it. o presso tutti i punti vendita Boxoffice in Sicilia.

ANFITEATRO SICILIA è un progetto a cura della Fondazione Taormina Arte, frutto di una collaborazione tra l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la Direzione Generale Cinema e SiciliaFilmCommission, nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei.