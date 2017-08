SIRACUSA – Sarebbero circa 3.249.000 i prodotti sequestrati dalla Guardia di finanza durante il controllo di diversi negozi cinesi.

Il sequestro

Il sequestro, avvenuto a Siracusa, Augusta, Avola e Lentini si è reso necessario in quanto i prodotti controllati non sono risultati sicuri. I controlli hanno anche portato alla scoperta di un lavoratore in nero e alla denuncia del titolare di un esercizio commerciale. Tra la merce sequestrata cosmetici, giocattoli, abbigliamento, materiale elettrico e informatico, ferramenta ed utensileria varia, accessori per auto, bigiotteria tutti privi del marchio di conformità “CE” e prodotti per l’igiene e la cura della persona.

Le indagini

Sono in corso le indagini per carcare di risalire ai canali di approvvigionamento della merce. I titolari degli esercizi commerciali controllati sono stati segnalati anche alla Camera di Commercio di Siracusa per le violazioni del codice del consumo, per le quali sono previste sanzioni fino a 25.000 euro, e per la successiva confisca e distruzione dei prodotti sequestrati.